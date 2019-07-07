مقاتلات التحالف العربى تقصف ميليشيا الحوثى فى كتاف باليمن

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شنت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد، غارات جوية على مليشيا الحوثى فى مديرية كتاف شرقى محافظة صعدة شمالى البلاد.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن القصف استهدف تجمعات ومواقع مليشيا الحوثي، في مديرية كتاف، وأسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيا وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.