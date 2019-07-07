مفتى الجمهورية يدين التفجير الانتحارى قرب مقر الأمن الوطنى بأفغانستان

كتب لؤى على

أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، التفجير الانتحارى الذى وقع قرب مكتب مديرية الأمن الوطنى بمدينة غازنى الأفغانية؛ ما أدى إلى مصرع 12 شخصًا وإصابة 179 آخرين.

وقد أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية مسئوليتها عن هذا التفجير الانتحارى، فيما أكد شهود عيان أن انتحاريًّا قام بتفجير شاحنة محملة بالمتفجرات فى منطقة مزدحمة بالمدينة.

وقال مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الأحد: أن الشريعة الإسلامية ترفض رفضًا قاطعًا كافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامى الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أى شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التى تستوجب أشد العقوبات فى الدنيا والآخرة.

وأوضح المفتى أن ما تقوم به الجماعات والتنظيمات الإرهابية يعكس الفكر الظلامى العبثى لهذه الجماعات الضالة التى لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التى تقوم عليها الأديان.

ودعا مفتى الجمهورية المجتمع الدولى وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم المفتى بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعبًا ولأسر ضحايا هذا الحادث الإرهابى الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.