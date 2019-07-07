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معارض قطرى يفضح أكاذيب تميم حول سحب جنسية أفراد قبيلة الغفران القطرية

الأحد، 07 يوليه 2019 04:16 م
معارض قطرى يفضح أكاذيب تميم حول سحب جنسية أفراد قبيلة الغفران القطرية الناشط الحقوقى القطرى جابر الكحلة المرى
كتب أحمد عرفة

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فضح الناشط الحقوقى القطرى، جابر الكحلة المرى، أكاذيب النظام القطرى ضد قبيلة الغفران، والمبررات التى ينشرها تنظيم الحمدين لتبرير إسقاط الجنسية ضد 6000 من أفراد القبيلة القطرية.

وقال الناشط الحقوقى القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "أكاذيب حكومة قطر أن الغفران مزدوجي الجنسية، وأنهم خيروا بين الجنسيتين وأنهم اختاروا الأخرى، وهل يعقل أن الحكومة اتخذت إجراء قانونى لمنع ازدواجية الجنسية والنتيجة 6000 مزدوج وهاهم من الغفران فقط، طيب أضيفوا آخرين لكى تمرروا أكاذيبكم".

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وكشف جابر المرى، تعرضه لمضايقات من اللجان الإلكترونية القطرية، قائلا: ذباب عزمى -فى إشارة إلى عزمى بشارة مستشار تميم بن حمد- حسابات قطرية وهمية تحول حول حسابى على تويتر، اعتقد أن قضية حقوق قبيلة الغفران فى قطر أزعجت تميم وابيه، يبقى العمل الثقيل خفى للمصالحة العامة وعنصر المفاجئة هام.

 


قطر

جابر المرى

تميم بن حمد

ازمه قطر

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