مطرب شهير يتسبب فى حبس شقيقه 3 سنوات بتهمة النصب

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس صاحب شركة إنتاج وشقيق مطرب شهير 3 سنوات، بتهمة النصب على شركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة منتج فنى وشقيق، مطرب شهير، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة النصب على صاحب شركة إنتاج فنى، لاستيلائه على مبالغ مالية كبيرة من شركة المجنى عليها، بزعم تسليم ألبوم غنائى من أداء شقيقه المطرب.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تعاقد المتهم "وجدى ف" مع شركة قنوات بصفته صاحب الشركة المنتجة، على بيع حقوق الألبوم الرقمية لها وتمت المماطلة من جانبه في تسليم العمل محل التعاقد لمدة 7 سنوات، وكذلك الحصول على دفعات مالية أخرى بزعم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتسليم الألبوم المذكور، وهو ما لم يحدث حتى عام 2018 مما اضطر الشركة بعد عقد العديد من الجلسات الودية للجوء للقضاء للحفاظ على حقوقها القانونية.