"مصر وأفريقيا.. علاقات تجارية متبادلة".. تعرف على أبرز صادرات وواردات القارة

كتبت هبة حسام

بالتزامن مع انطلاق أعمال القمة الأفريقية بالنيجر،اليوم، الأحد، والتى يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ينشر "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول العلاقات التجارية بين مصر ودول أفريقيا، والتى تشهد تطورات مستمرة من العام للعام، خاصة على مستوى الصادرات المصرية.

حيث شهدت صادرات مصر للقارة السمراء ارتفاعات متتالية على مدار السنوات الماضية تحديدا فى الـ3 أعوام الأخيرة.

تستحوذ الصادرات المصرية لدول إفريقيا على نسبة تتراوح من 5%- 8%، سنوياً من إجمالى صادرات مصر، بينما تستحوذ واردات مصر من "القارة السمراء " على نسبة تتراوح من 1.5%- 4% سنوياً من إجمالى الواردات المصرية، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أظهرت البيانات الإحصائية أيضاً، أن أعلى القيم التصديرية من مصر لدول إفريقيا تتركز فى 4 دول أفريقية، تتمثل فى "كينيا، جنوب إفريقيا، إثيوبيا، نيجيريا"، وعلى مستوى الواردات، تتركز أعلى قيم استيراد مصر من الدول الأفريقية فى "زامبيا، كينيا، جنوب إفريقيا".

وبحسب البيانات الإحصائية، تتمثل أبرز السلع المصدرة إلى دول أفريقيا فى، السكر والذهب ومصنوعاته والزيوت العطرية واللدائن "البلاستيك" والورق ومصنوعاته، فى حين تتمثل أبرز السلع التى تستوردها مصر من القارة الأفريقية، فى، الشاى والتوابل واللحوم والموز.

يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أفريقيا سجل 6.9 مليار دولار خلال عام 2018، بارتفاع 23% عن عام 2017، التى بلغت قيمة التبادل التجارى خلالها 5.6 مليار دولار.

فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا 4.7 مليار دولار فى 2018، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول أفريقيا 2.1 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل 1.9 مليـار دولار خــلال عـام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2%