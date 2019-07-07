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مصرع 3 وإصابة 6 فى انفجار شاحنة نقل وقود بمنطقة سفيردلوفسك فى روسيا

الأحد، 07 يوليه 2019 02:02 ص
مصرع 3 وإصابة 6 فى انفجار شاحنة نقل وقود بمنطقة سفيردلوفسك فى روسيا انفجار - أرشيفية
وكالات الأنباء

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين فى انفجار شاحنة نقل وقود بمنطقة سفيردلوفسك فى روسيا، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.


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