مصرع 3 وإصابة 6 فى انفجار شاحنة نقل وقود بمنطقة سفيردلوفسك فى روسيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين فى انفجار شاحنة نقل وقود بمنطقة سفيردلوفسك فى روسيا، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.
مصرع 3 وإصابة 6 فى انفجار شاحنة نقل وقود بمنطقة سفيردلوفسك فى روسياالأحد، 07 يوليه 2019 02:02 ص
انفجار - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أثار مدمرة بسبب انفجار بمركز تسوق فى ولاية فلوريدا الأمريكيةالأحد، 07 يوليه 2019 01:01 ص
صور.. إصابة 20 شخصا فى انفجار بمركز تسوق فى ولاية فلوريدا الأمريكيةالأحد، 07 يوليه 2019 01:00 ص
انفجار 3 عبوات ناسفة بالبصرة جنوبى العراقالسبت، 06 يوليه 2019 06:11 م
شكوى من انفجار ماسورة صرف صحى تتسبب فى انقطاع مياه الشرب عن البدرشينالسبت، 06 يوليه 2019 05:20 م
انفجار قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل أبيبالسبت، 06 يوليه 2019 04:10 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة