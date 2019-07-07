مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بمياه بحر عيسى فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى طفل مصرعه بدائرة منيا القمح، أثناء الاستحمام بمياه بحر عيسى لعدم إجادته السباحة، وبالعرض على نيابة منيا القمح، صرحت برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من الأهالى بغرق "محمد ع ع" 11 سنة أثناء الاستحمام بمياه بحر عيسى بمنيا القمح.

تبين من التحريات أثناء نزول الطفل للاستحمام بمياه بحر عيسى، هربا من حرارة الجو غرق لعدم إجادته السباحة، وقام الأهالى بإستخراج الجثة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5402 إدارى المركز .