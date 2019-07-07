مصرع طفل غرقاً أثناء السباحة فى ترعة الكلابية بقنا

قنا - وائل محمد

لقى طفل مصرعه، عصر اليوم الأحد، غرقاً داخل ترعة فى مركز قنا، وذلك أثناء قيامه بالسباحة فى مياه الترعة هرباً من حرارة الجو فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وكان اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع طفل عمرو.خ غرقاً فى مياه ترعة الدراسية فى منطقة الجبلاو بمركز قنا، أثناء سباحته داخل المياه هرباً من درجات الحرارة المرتفعة، وحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.