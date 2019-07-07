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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة أجرة بطريق سفاجا - قنا

الأحد، 07 يوليه 2019 12:51 م
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة أجرة بطريق سفاجا - قنا انقلاب سيارة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالكيلو 80 طريق "سفاجا - قنا"، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سفاجا المركزى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 
 
تلقى الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة "أجرة" بمنطقة الكيلو 80 بطريق "سفاجا - قنا"، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف تجاه الحاث لنقل المصابين.
 
وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة ما بين كسور وكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج.
 
 

البحر الاحمر

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