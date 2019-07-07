مصرع شاب وإصابة 7 آخرين فى مشاجرة ببنى سويف.. والسبب معاكسة تليفونية

بنى سويف: هانى فتحى

لقى شاب مصرعه وأصيب 7 أشخاص آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بقرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، بسب معاكسات التليفون المحمول بين طرفى من العائلتين.

تلقى العقيد هشام لطفى مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارا من مستشفى الفشن المركزى يفيد وصول 8 أشخاص مصابين فى مشاجرة بقرية تلت التابعة لمركز الفشن بينهم حالة خطرة لشخص يدعى "فرج.ح"، 35 سنة، فلاح، وتم نقله إلى أحد مستشفيات بنى سويف وتوفى لخطورة حالته.

وانتقلت قوة من وحدة مباحث الفشن بقيادة النقباء عماد عرفة ومسعد ذكى وحسين إبراهيم معاونى مباحث الفشن، إلى مكان الحادث، وتم إلقاء القبض على 10 أشخاص من أفراد العائلتين.

دلت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين عائلتى "أبوعجور" و"حمودة"، بسبب معاكسات التليفون المحمول بين طرفى العائلتين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.