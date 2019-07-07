مصرع شاب فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة فى الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت قرية صناديد التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، حادثة قتل بشعة راح ضحيتها شاب فى منتصف العقد الثالث من العمر، فى مشاجرة بسبب معاكسة نجل جزار لزوجة شقيق القتيل.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، بورود بلاغ إلى الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، بمقتل " طاهر ش " 35 سنة مقيم بقرية صناديد، بعد وصوله المستشفى مصابا بضربة على الرأس.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة النقيب حسن داوود معاون المباحث، وأكدت التحريات أن المشاجرة حدثت بين المجنى عليه وآخر يدعى "ا.ح"، بسبب قيام نجل الجزار بمعاكسة زوجة شقيق المجنى عليه.

وحدثت المشاجرة وعلى إثرها لفظ المجنى عليه أنفاسه الأخيرة بضربة "عصا"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسرعة تحريات المباحث.