مصرع شاب غرقا أثناء السباحة فى البحر بالإسماعيلية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب بمحافظة الشرقية، يدعى "إسلام السيد محمد" 22 سنة فى بداية العقد الثانى من عمره، مصرعه غرقاً أثناء إجازة المصيف والسباحة بأحد الشواطئ بمحافظة الإسماعيلية، وقام رجال الإنقاذ النهرى باستخراج الجثة، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن، لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، إشارة من مركز فايد بالإسماعيلية، بمصرع "إسلام السيد محمد" 22 سنة غرقا أثناء العوم بأحد الشواطئ. وقام الأهالى بقرية الفريدية التابعة لمركز أبوكبير بالشرقية، بتشيع جنازته، ودفنه بمقابر القرية.