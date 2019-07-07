مصرع شاب بعد سقوطه من الطابق الثانى بمنزله بالخارجة فى الوادى الجديد

لقى شاب مصرعه مساء اليوم،الأحد، بعد سقوطه من الطابق الثاني من منزله بحي بين الجناين بالخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وجارى تحرير محضر بالحادث، وإحالته الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادي الجديد، من قسم شرطة الخارجة، يفيد بمصرع حسين سعيد محمد سعيد 35 عام بعد سقوطه من الطابق الثانى بحى بين الجناين بالخارجة، وجارى تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.