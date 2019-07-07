مصادر: لا يوجد حالات وفاة بحادث غرق مركب جولدز جيم بالدقى

كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى، أنه لم ينتج عن غرق مركب جولدز جيم بكورنيش النيل فى الدقى أى وفيات، وتم إنقاذ أحد العمال كان بداخل العائمة بعد ظهور تسرب للمياه، ونجح رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة فى إنقاذه.

وأضاف المصدر، أنه يتم الاستماع لأقوال شهود العيان والمسئولين عن العائمة النيلية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها فى حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد غرق مركب جولدز جيم بكورنيش النيل فى الدقى، وتم الدفع بعدد كبير من قوات الإنقاذ النهرى للوقوف على ملابسات الحادث، تحسبا لوجود أى أشخاص بداخلها.