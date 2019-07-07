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مصادر: بوكو حرام تقتل ما لا يقل عن 5 جنود فى شمال شرق نيجيريا

الأحد، 07 يوليه 2019 12:16 م
مصادر: بوكو حرام تقتل ما لا يقل عن 5 جنود فى شمال شرق نيجيريا بوكو حرام - صورة أرشيفية
(رويترز)

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أبلغت مصادر رويترز اليوم الأحد، بأن جماعة بوكو حرام نصبت كمينا لجنود نيجيريين فى شمال شرق البلاد فقتلت ما لا يقل عن خمسة جنود وأصابت أكثر من 12آخرين.

وذكرت المصادر أن عدد القتلى مرشح للزيادة في ظل فقد عدد من الجنود بعد الهجوم الذي وقع يوم الخميس في دامبوا بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

وقالت المصادر إن الجنود ذهبوا إلى المنطقة لإزالة معسكر لبوكو حرام لكن الجماعة نصبت كمينا لهم.

وأكد البريجادير جنرال بولاما بيو حدوث مواجهة بين القوات وبوكو حرام لكنه قال إنه "لا توجد خسائر في صفوف القوات".

وذكرت ثلاثة مصادر عسكرية وثلاثة مقاتلين يعملون مع جماعة حراسة محلية إنه جرى انتشال خمس جثث وإن 16 مقاتلا، بينهم 14 جنديا ومدنيان، أصيبوا. وقالت المصادر إن عددا من الجنود لا يزالون مفقودين.

 


نيجيريا

بوكو حرام

ولاية بورنو

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