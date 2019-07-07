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مشجع من الكونغو: الشعب المصرى ودود والطعام المصرى طيب المذاق

الأحد، 07 يوليه 2019 07:37 م
مشجع من الكونغو: الشعب المصرى ودود والطعام المصرى طيب المذاق مايك انكفو مشجع من دولة الكونغو
الإسكندرية جاكلين منير - أسماء على بدر

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شهد محيط استاد الإسكندرية، إقبالا كبيرا من مشجعى فريقى مدغشقر والكونغو لمشاهدة المباراة التى تجمع الفريقين اليوم على استاد الإسكندرية.

وقال مايك انكفو مشجع من دولة الكونغو، أنه سعيد بحضور مباريات كأس الأمم الإفريقية على أرض مصر، مشيدا بالتنظيم المصرى للبطولة وبالتواجد الأمنى حول الاستاد، وبروعة الشعب المصرى فهو شعب ودود ، كما أشاد بالطعام المصرى، قائلا: "الشعب المصرى شعب رائع والطعام المصرى جيد المذاق". 

وشهد الاستاد تأمينات مكثفة لتأمين المباراة والمشجعين حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة بالاستاد من جميع الجهات مع تواجد أمنى مكثف والسماح بدخول المشجعين ببطاقة التشجيع والتذكرة فقط.

يذكر أن بطولة الأمم الإفريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو 2019 ، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا ، حيث تستضيف محافظة الاسكندرية  مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كل من نيجيريا ، بروندي ، غينيا ، مدغشقر ، على ملعب استاد الاسكندرية الرياضى.
 

 

 


الاسكندرية

استاد الاسكندرية

كاس الامم الافريقية

منتخب الكونغو

الامم الافريقيه

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