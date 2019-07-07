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مشجعو مدغشقر بعد تأهلهم لدور الثمانية: فخورون بمنتخبنا فى أولى مشاركاته بأمم أفريقيا

الأحد، 07 يوليه 2019 09:46 م
مشجعو مدغشقر بعد تأهلهم لدور الثمانية: فخورون بمنتخبنا فى أولى مشاركاته بأمم أفريقيا ميناو لو مشجع من مدغشقر
الإسكندرية جاكلين منير - أسماء على بدر

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قال ميناو لو، مشجع من مدغشقر، إنهم فخورون بمنتخبهم لأولى مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية والتى أقيمت على أرض مصر.

وأشاد بأداء منتخبه المميز للغاية خلال كل المباريات مؤكدًا أنهم على ثقة بأنهم سيفوزون بكأس الأمم الأفريقية هذا العام.

وأضاف شيرو فيروا، أن حضور رئيس مدغشقر للمباراة اليوم منحت الفريق ثقة ودفعة قوية لاستكمال المباراة بتألق وتميز حتى الفوز.

وأضاف أنهم سيحضرون كل المباريات الخاصة بهم خلال التصفيات، بالإضافة إلى زيارتهم للاماكن السياحية المصرية فى أولى زيارتهم لمصر.

وشهد الاستاد تأمينات مكثفة لتأمين المباراة والمشجعين حيث تم اغلاق الشوارع المحيطة بالاستاد من جميع الجهات مع تواجد أمنى مكثف والسماح بدخول المشجعين ببطاقة التشجيع والتذكرة فقط.


الاسكندرية

استاد الاسكندرية

كاس الامم الافريقية

الامم الافريقيه

منتخب مدغشقر

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