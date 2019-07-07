مشجعون ألمان: جئنا إلى مصر لمتابعة كأس الأمم الأفريقية وأبهرنا التنظيم

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه استمتع للغاية بمشاهدة المباريات داخل استاد القاهرة والإسكندرية وغدا سيسافر إلى الإسماعيلية لمتابعة التصفيات.

وأشار إلى أنه زار مصر منذ عامين واستمتع بمدينة الأقصر وخلال زيارته هذا العام زار أهرامات الجيزة وهى من أفضل الأماكن السياحية له التى زارها.

بينما قال لورانس جو، من ألمانيا ، أنه جاء للسياحة ولمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية ، مشيدا بالتنظيم بداية من استخراج بطاقة المشجع وحجز التذاكر فهى سهلة للغاية ولم تستغرق ساعة واحدة.

وأضاف أنه يشجع منتخب مدغشقر ويأمل أن يصل إلى النهائيات لأنه من أفضل المنتخبات المشاركة من حيث الأداء.