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مسئول إيرانى: ناقلة النفط المحتجزة فى جبل طارق لم تكن متجهة نحو سوريا

الأحد، 07 يوليه 2019 10:40 ص
مسئول إيرانى: ناقلة النفط المحتجزة فى جبل طارق لم تكن متجهة نحو سوريا عباس عراقجى مساعد وزير الخارجية الإيرانى
طهران أ ش أ

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قال مساعد وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى، اليوم الأحد، إن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة فى جبل طارق لم تكن متجهة نحو سوريا، "بخلاف الادعاءات البريطانية".

ووصف عراقجى - خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم فى العاصمة طهران، حسبما أفادت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - احتجاز ناقلة النفط الإيرانية فى المياه الدولية بأنه "قرصنة بحرية"، ولا يوجد أى قانون يسمح لبريطانيا باحتجازها .

وطالب بريطانيا بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية بسرعة، مضيفا أن " طهران تسعى للإفراج عن ناقلة النفط بالوسائل الدبلوماسية والقانونية".

 


مسئول إيرانى

ناقلة النفط المحتجزة

جبل طارق

أخبار سوريا

سوريا

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