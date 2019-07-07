مسئول إيرانى: ناقلة النفط المحتجزة فى جبل طارق لم تكن متجهة نحو سوريا

طهران أ ش أ

قال مساعد وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى، اليوم الأحد، إن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة فى جبل طارق لم تكن متجهة نحو سوريا، "بخلاف الادعاءات البريطانية".

ووصف عراقجى - خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم فى العاصمة طهران، حسبما أفادت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - احتجاز ناقلة النفط الإيرانية فى المياه الدولية بأنه "قرصنة بحرية"، ولا يوجد أى قانون يسمح لبريطانيا باحتجازها .

وطالب بريطانيا بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية بسرعة، مضيفا أن " طهران تسعى للإفراج عن ناقلة النفط بالوسائل الدبلوماسية والقانونية".