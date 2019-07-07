مسئول إيرانى: أمريكا بعثت برسالة لإيران بعد إسقاط الطائرة المسيرة

نقلت وكالة فارس للأنباء اليوم الأحد، عن قائد منظمة الدفاع المدنى الإيرانية غلام رضا جلالي قوله إن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى طهران بعد إسقاط الطائرة المسيرة فى الخليج تحذرها فيها من ضربة محدودة.

وأضاف جلالي، وهو أيضا من القيادات الكبيرة في الحرس الثوري الإيراني، "بعد إسقاط طائرتها المسيرة المتسللة أبلغتنا الولايات المتحدة عبر وسطاء دبلوماسيين بأنها تريد تنفيذ عملية محدودة".

وقال جلالي "لكن رد إيران كان أننا نعتبر أي عملية بداية حرب".

وقال مسئولون إيرانيون لرويترز فى 21 يونيو بعد يوم من إسقاط الطائرة المسيرة إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان تحذر من أن هجوما أمريكيا بات وشيكا. ونفى مسئولون إيرانيون وأمريكيون هذا التقرير.