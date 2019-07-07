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مسؤول بالمركزى الأوروبى: لاجارد تتمتع بمؤهلات فريدة لرئاسة البنك

الأحد، 07 يوليه 2019 12:50 م
مسؤول بالمركزى الأوروبى: لاجارد تتمتع بمؤهلات فريدة لرئاسة البنك كريستين لاجارد
(رويترز)

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دافع بينوا كور أحد صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي اليوم الأحد عن ترشيح كريستين لاجارد لرئاسة البنك، قائلا إنها تتمتع "بمؤهلات فريدة".

وواجهت لاجارد انتقادات بدعوى أنها ليست خبيرة اقتصادية متمرسة وليس لها خبرة بالعمل في البنوك المركزية، ورأست لاجارد صندوق النقد الدولي حتى رشحها القادة الأوروبيون الأسبوع الماضي لشغل المنصب خلفا لماريو دراجي.

وقال كور للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في جنوب فرنسا "تتمتع كريستين لاجارد بمؤهلات فريدة لقيادة البنك المركزي الأوروبي، في وقت تواجه فيه منطقة اليورو تحديات داخلية وخارجية".

وأضاف "تعرف (لاجارد) كيف يعمل الاقتصاد العالمي، وتعرف كيف تعمل أوروبا، وتعرف كيفية التحدث إلى الأسواق المالية".


المركزى الاوروبى

اخبار الاقتصاد

البنك

كريستين لاجارد

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