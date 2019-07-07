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مختص: "حقوق المرأة بعد الطلاق تشمل أجر الرضاعة وبدل الفرش والغطاء والمصيف"

الأحد، 07 يوليه 2019 01:00 ص
مختص: "حقوق المرأة بعد الطلاق تشمل أجر الرضاعة وبدل الفرش والغطاء والمصيف" محكمة الأسرة _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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قال أحمد صالح المحامى المختص بالشأن الأسرى، أن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، نص على أن حقوق الزوجة التى تم تطليقها تشمل مؤخر الصداق "، المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود" ، كما يشمل على نفقة المتعة والتى تقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية"، حيث تعد شرعا جبر لخاطر المطلقة.

وأوضح المختص بقانون الأحوال الشخصية: ووفق لنصوص قانون الأحوال الشخصية فتستحق الزوجة بعد طلاقها، نفقة العدة وتقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية.

وأشار المحامى إلى أن المطلقة تستحق أجر الحاضنة وذلك مقابل رعايتها للصغار ، وتحدد وفق للقانون بحسب مفردات المرتب وما يتقاضاه الزوج من دخل وذلك عن طريق تقديم الزوجة تحريات، كما تحصل المطلقة أو الزوجة لأجر رضاعة.

 وأكمل: " كما كفل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، المصروفات العلاجية والمصروفات الدراسية والمصروفات الخاصة بالملابس"صيف وشتاء" وبدل الفرش والغطاء ومصروفات المصيف والخادمة".

وتابع مضيفاً :كما أن القانون لم ينس المطلقة الحاضنة وأوجب بتمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.


الاسره

دعوى طلاق

حقوق المطلقه

خلافات اسريه

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