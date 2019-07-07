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محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول

الأحد، 07 يوليه 2019 03:06 م
محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول جانب من تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء
وكالات الأنباء

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تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي اليوم الأحد، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الجدد المعينين لدى الدولة.

وحسب وكالة أنباء الإمرات، قد رحب بالسفراء الجدد مؤكدا لهم أن جميع الأبواب مفتوحة لهم من أجل تسهيل مهاماتهم وتمكينهم من العمل الجاد فى سبيل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم بما يعود بالخير والمنفعة على شعوبها.

كما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - في معرض ترحيبه بالسفراء - أن هناك فرصا متعددة ومتنوعة يجب العمل معا على اغتنامها لتطوير العلاقات القائمة بين دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة، متمنيا لهم إقامة طيبة على أرض دولة الإمارات.

تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء
تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء

 

جانب من الاجتماع مع السفراء
جانب من الاجتماع مع السفراء

 

محمد بن راشد مع أحد السفراء
محمد بن راشد مع أحد السفراء

 

محمد بن راشد يصافح أحد السفراء
محمد بن راشد يصافح أحد السفراء

 

محمد بن راشد
محمد بن راشد

 


الامارات

سفراء

محمد بن راشد

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