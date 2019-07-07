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محافظ كفر الشيخ :قرارات حاسمة ضد السائقين غير الملتزمين والتوك توك غبر معتمد

الأحد، 07 يوليه 2019 06:36 م
محافظ كفر الشيخ :قرارات حاسمة ضد السائقين غير الملتزمين والتوك توك غبر معتمد محافظ كفر الشيخ ومدير مرور كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على لصق استيكرات على السيارات الأجرة، والتزام السائقين بها، وفي حالة عدم لصق الاستيكرات، سيتم سحب رخصة السيرة، وتحرير مخالفة، ولن يحصل على خط سير، وحجز السيرة لمدة أسبوع، وفي حالة عدم الالتزام تسحب الرخصة ولن تجدد.
 
وأكد محافظ كفر الشيخ، لـ  "اليوم السابع"، إنه يناشد المواطنين بعدم دفع أى مبالغ لسائقى السيارات أكثر من التعريفة المقررة، وفى حالة إرغام السائق للمواطنين، فعلى المواطن التقدم بشكوى فسيتم ايقاف السيارة فوراً.
 
وأضاف المحافظ ، في بداية التعريفة يحدث زخم إعلامى وغيره ،لذا كان على تواصل دائم مع ضباط المرور حتى الساعات الأولى من صباح كل يوم، مؤكدا أن محافظة كفر الشيخ من أولى المحافظات التي وضعت التعريفة، وتم إعلانها فى كل المواقف، وعبر وسائل الإعلام.
 
وقال المحافظ : هناك من يعيبون على عدم تحديد تعريفة للتوك توك، لذا أقول لهم إن التوك توك، وسيلة غير معتمدة حتى هذه اللحظة، ولا يمكن لأي محافظ وضع تسعيرة للتوتوك،لأن المسافة التي يقطعها التوك توك متنوعه، ولايوجد خط سير له محدد، فلا يمكن وضع تعريفة لوسيلة خارجه عن الوضع القانوني .
 
وأكد العميد سامح رشاد ،مدير إدارة مرور كفر الشيخ ، هناك انضباط في المواقف والحالة مستقرة ، ولاتوجد مشاحنات بين المواطنين والسائقين، والوضع مستقر .
 

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