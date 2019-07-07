محافظ كفر الشيخ: إنتاج السماد العضوى لأول مرة من مشروع البيوجاز لأراضى توشكى

كفر الشيخ _ محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إنه لأول مرة فى المحافظة يتم إنتاج السماد العضوى من مشروع البيوجاز الناتج من معالجة الحمأة بكفر الشيخ، يتم استخدامه كسماد عضوى للأراضى المستصلحة بتوشكى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: "استكمالاً لمشروع البيوجاز الذى بدأ بـ1 ميجا وات، ستبدأ المرحلة الثانية فى شهر أكتوبر القادم ليصبح إجمالى الطاقة المنتجة 2 ميجا وات".

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الدولة تدعم إنتاج مياه الشرب حتى تصل إلى المواطن فى أبعد تجمع سكنى وأطراف الشبكات بجودة عالية، وضمان معالجة مياه الصرف الصحى، بما يحقق الحفاظ على البيئة، مضيفًا أن مياه الشرب والصرف الصحى من المرافق والخدمات الأساسية التى يهتم بها ويتابع عملها يوميا.

جدير بالذكر أن محطة إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة من البيوجاز أقيمت باستثمارات قدرها 100 مليون جنيه لإنتاج 2 ميجا وات كهرباء من البيوجاز المنتج من الحمأة "مخلفات الصرف الصحى"، لتكون المحطة الأولى على مستوى الشرق الأوسط التى تستخدم هذه التكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من التيار الكهربائى اللازم لتشغيل، وستطبق التجربة فى 7 محطات بكفر الشيخ. جاء ذلك بحضور المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ.