محافظ كفرالشيخ: قطع المرافق عن غير الملتزمين بتقنين وضع أراضى أملاك الدولة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على سرعة إجراءات التقنين وتنفيذ الإزالة لغير الجادين، وتحصيل حق الدولة، تطبيقاً للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين حرصاً على مصالح المواطنين وسيتم حسم وضع الحالات التى لم تثبت جدية فى التقنين، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، ومن قاموا بتوقيع العقود ولم يستكملوا اجراءات التقنين، وضمهم الى موجة الإزالة القادمة للتعديات على أملاك الدولة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، فى بيان إنه قرر قطع المرافق عن غير الملتزمين بالقانون 144 لسنة 2017م للتقنين ولم يسدد حتى الآن القسط الأول من قيمة العقد، سيتم ارسال خطابات بعلم الوصول ووضعه فى قائمة الازالات فى الموجه الـ14التى تبدأ خلال أيام، مهيباً أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التى تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود فى نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصةً أصحاب الأراضى الزراعية ذات المساحات الكبيرة، مؤكدا انه سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الأرض أو المبنى الموجود واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من لم يستكمل أجراءات طلب التقنين.

قال محافظ كفرالشيخ، إن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائى للتسعير،مؤكداً أن عدد العقود ‪158 عقد تقنين، لافتاً أن عدد المتقدمين بطلبات التقنين بلغ 5700 طلب، وتم تسجيلهم على منظومة استرداد أراضى أملاك الدولة منهم 4769 طلب ولاية المحافظة و931 طلب لجهات الولاية المختلفة.