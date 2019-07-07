محافظ قنا: لاتهاون مع من يخالف تطبيق تعريفة الركوب الجديدة.. صور

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا مجمع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة حيث تفقد مجمع المواقف بمدينة قنا وموقف قرى السمطا والعزب بدشنا ومجمع مواقف نجع حمادى رافقه خلال الجولة مسئولى ادارة المرور بقنا وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

وأكد الهجان انه لاتهاون مع من يخالف تعريفة الركوب الجديدة، وأن المحافظة وضعت أرقام هواتف للشكاوى بكافة المواقف، و أنه تم الانتهاء من تعليق اللافتات والبانرات علي مداخل ومخارج جميع المواقف بنطاق المحافظة موضح بها خط السير والتعريفة الجديدة وكذا تم تثبيت ملصقات بالتعريفة الجديدة علي الزجاج الأمامى للسيارات.

وحرص المحافظ خلال جولته على التواصل مع عدد من المواطنين والسائقين مؤكدا لهم ان التعريفة الجديدة تم اعدادها والموافقة عليها من قبل لجنة تضم كافة الجهات المعنية بمايضمن حق المواطن والسائق علي حد سواء مطمئنا اياهم بأن المحافظة تنظر لكل أطراف منظومة الخدمة بأنهم مواطنون سواء مقدم الخدمة أو متلقيها وأن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يسمح بحدوث اي ضرر لأي مواطن .

وأكد محافظ قنا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم بحضور قيادات المحافظة لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف الأجرة وسيارات السرفيس ومدى انضباط سير العمل وتوافر السولار والبنزين بمحطات الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية .