محافظ دمياط: فتح فصول إضافية بمدرسة تمريض لضم 30 طالبة

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على فتح فصل إضافى للإناث يضم 30 طالبة بمدرسة تمريض دمياط، ليصبح عدد فصول الصف الأول بالمدينة 2 فصل للإناث بإجمالى 60 طالبة، بالإضافة إلى وجود فصل بكل مدرسة بمراكز الزرقا، كفر سعد، فارسكور، طبقاً للتعليمات التى حددتها وزارة الصحة والسكان، ليصبح إجمالى طالبات الصف الأول المزمع قبولهم بكل مدارس التمريض على مستوى محافظة دمياط 150 طالبة لهذا العام.

وأكدت المحافظ أنه تتم الموافقة على فتح فصول التمريض سواء للذكور أو الإناث من خلال ضوابط محددة وفقا للقرار الوزارى رقم 630 لسنة 2011، لافتة إلى حرص المحافظة على سد العجز فى هيئة التمريض بالوحدات الصحية والمستشفيات، بهدف تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.