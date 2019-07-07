محافظ دمياط تعلن تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد "الحمى القلاعية "

دمياط عبده عبد البارى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء قيام وزارة الزراعة بتنفيذ الحملة القومية الثانية لعام 2019 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى والتى تحددت مدتها حتى 8/8/2019 منعا لانتشار الأمراض الوبائية.

ووجهت المحافظ، تعليماتها بتواجد لجان بيطرية وأمنية بالأسواق للكشف عن الحيوانات للتأكد من سلامتها و كذلك ترقيم و تسجيل و تحصين الحيوانات قبل خروجها من الأسواق، كما وجهت بتكثيف تواجد لجان بيطرية بالأكمنة الثابتة الكائنة عند حدود المحافظة ، وذلك لعمل الفحص و الترقيم و التسجيل و التحصين للحيوانات المحملة بالسيارات التى تمر بالأكمنة .