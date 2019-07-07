سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 02:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تعلن تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد "الحمى القلاعية "

الأحد، 07 يوليه 2019 01:19 م
محافظ دمياط تعلن تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد "الحمى القلاعية " الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء قيام وزارة الزراعة بتنفيذ الحملة القومية الثانية لعام 2019 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى والتى تحددت مدتها حتى 8/8/2019 منعا لانتشار الأمراض الوبائية.

 

ووجهت المحافظ، تعليماتها بتواجد لجان بيطرية وأمنية بالأسواق للكشف عن الحيوانات للتأكد من سلامتها و كذلك ترقيم و تسجيل و تحصين الحيوانات قبل خروجها من الأسواق، كما وجهت بتكثيف تواجد لجان بيطرية بالأكمنة الثابتة الكائنة عند حدود المحافظة ، وذلك لعمل الفحص و الترقيم و التسجيل و التحصين للحيوانات المحملة بالسيارات التى تمر بالأكمنة .

 

 

 


محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

الحمله القوميه الحمى القلاعية

الطب البيطرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اضبط مخالفة.. ردم أراض ببحيرة المنزلة فى دمياط "صور"

الأحد، 07 يوليه 2019 12:00 ص

وكيل تعليم دمياط يبحث استعداد المدارس الثانوية لاستقبال العام الدراسي الجديد

السبت، 06 يوليه 2019 04:11 م

تموين دمياط يضبط 3 موزعين أنابيب بوتاجاز لقيامهم بالبيع بأزيد من السعر

السبت، 06 يوليه 2019 03:01 م

الكشف على 1100 مواطن بأولاد خلف ضمن قافلة طبية شاملة بدمياط

السبت، 06 يوليه 2019 11:46 ص

محافظ دمياط تتفقد موقف مدينة كفر سعد وتوجه بوضع ملصقات بتعريفة الأجرة

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

بعد استقالة 9 أعضاء.. حل مجلس اتحاد الكرة رسميا.. وغموض موقف عبدالغنى وكردى

بعد استقالة 9 أعضاء.. حل مجلس اتحاد الكرة رسميا.. وغموض موقف عبدالغنى وكردى

7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات تعرف عليها

7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة