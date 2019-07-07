محافظ دمياط تعلن تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد "الحمى القلاعية "

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء قيام وزارة الزراعة بتنفيذ الحملة القومية الثانية لعام 2019 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى والتى تحددت مدتها حتى 8/8/2019 منعا لانتشار الأمراض الوبائية.
ووجهت المحافظ، تعليماتها بتواجد لجان بيطرية وأمنية بالأسواق للكشف عن الحيوانات للتأكد من سلامتها و كذلك ترقيم و تسجيل و تحصين الحيوانات قبل خروجها من الأسواق، كما وجهت بتكثيف تواجد لجان بيطرية بالأكمنة الثابتة الكائنة عند حدود المحافظة ، وذلك لعمل الفحص و الترقيم و التسجيل و التحصين للحيوانات المحملة بالسيارات التى تمر بالأكمنة .
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