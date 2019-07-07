محافظ بنى سويف: تعليق لافتات التعريفة الجديدة بمواقف السيارات.. صور

بنى سويف أيمن لطفى

واصل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، متابعته اليومية لحالة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومواقف السيارات على مستوى مراكز ومدن المحافظة من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية الدائمة وعن طريق اللجان الميدانية التى شكلها المحافظ لمتابعة الحالة العامة للمرور فى أعقاب الإعلان عن الزيادة الأخيرة التى أقرتهاالحكومة على أسعار المنتجات البترولية يوم الجمعة الماضي.

واشار بيان للمحافظة اليوم الأحد إلى أن محافظ بنى سويف ناقش السكرتير العام فى الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية لضبط الوضع فى مواقف السيارات ،من خلال المرور على كافة المواقف بدائرة المحافظة والتى شملت مواقف "بنى سويف،ناصر، الواسطى، الفشن،ببا، واهناسيا"، وإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة بالمواقف فى المدن والقرى، حيث تم الانتهاء من طبع وتعليق لافتات و بوسترات (بنرات) ،بحجم كبير وخط واضح بأماكن ظاهرة فى مواقف السيارات مدون بها خط السير والتعريقة الأخيرة المقررة،بالإضافة إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من طبع استيكرات بالتعريفة المقررة لوضعها على زجاج السيارات سواء العاملة على الخطوط الخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى وبين بنى سويف العاصمة والمراكز الإدارية ،وكذا الخطوط الداخلية التى تربط كل مركز بقراه وتوابعه، فضلا عن تعريفة الركوب لسيارات السرفيس والتاكسى داخل مدينة بنى سويف وشرقها.

وشدد محافظ بنى سويف على مسؤولى المرور والمواقف والوحدات المحلية بالتواجد على مدار الساعة بمواقف السيارات ومحطات الوقود و مستودعات البوتاجاز،وتكثيف الحملات المرورية على الطرق والشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة انتظام الخدمة ومنع كافة أوجه استغلال المواطنين وعدم الالتزام بالتعريفة القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع توقف أو تأثر الخدمة بأى طارئ.

وأكد على أن المحافظة لن تسمح بأى أمر يعطل مصالح المواطنين،بالإضافة إلى التنسيق بين المرور ومشروع المواقف والتموين وبالتعاون مع مديرية الأمن لشن حملات مكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والطرق ومواقف سيارات الأجرة،للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة ،وتطبيق القانون على المخالفين.

كما أوضح هانى عبدالجابر أنه تم تخصيص خطين ساخنين لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص المخالفات فى تعريفة الأجرة الجديدة وهما الخط الساخن (114)بديوان عام المحافظة،والذى يعمل على مدار الـ24 ساعة،ويتم من خلاله توجيه الشكوى للجهات المختصة لسرعة التعامل معها وتطبيق العقوبات الرادعة فى هذا الشان ،والخط الثانى (136) بالإدارة العامة للمرور،ويتم التعامل مع الشكوى فوراً، وذلك بهدف منع التلاعب واستغلال المواطنين ،خاصة وأن التعريفة الجديدة التى تم إقرارها راعت مصلحة الطرفين من السائقين والركاب.

لافتات التعريفة الجديدة (1)



لافتات التعريفة الجديدة (2)



لافتات التعريفة الجديدة (3)



لافتات التعريفة الجديدة (4)



لافتات التعريفة الجديدة (5)



لافتات التعريفة الجديدة (6)



لافتات التعريفة الجديدة (7)



لافتات التعريفة الجديدة (8)



لافتات التعريفة الجديدة (9)



لافتات التعريفة الجديدة (10)