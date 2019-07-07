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محافظ بنى سويف: انتظام الخدمات بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمواقف

الأحد، 07 يوليه 2019 06:59 م
محافظ بنى سويف: انتظام الخدمات بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمواقف المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، على انتظام الخدمات المقدمة بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومواقف سيارات الأجرة على مستوى المحافظة، وذلك منذ إعلان وزارة البترول الجمعة الماضية تحريك أسعار المنتجات البترولية ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأحد لمنظومة العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام التى تتصل على مدار الساعة بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمشروعات على مستوى المحافظة، لمتابعة الموقف الخدمى الخاص بالمنتجات البترولية والخدمات والسلع المرتبطة بها.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اللحظية وإبلاغه بالمستجدات أولا بأول لتنفيذ الحلول اللازمة أولا بأول فى حالة حدوث أى طارئ فى مستوى الخدمات المرتبطة بالزيادة الجديدة التى أقرتها الحكومة مؤخرا، مطالبا بضرورة التفاعل الإيجابى مع أية شكوى ترد عبر المنظومة أو الخطوط الساخنة التى وفرتها المحافظة لشكاوى المواطنين من خلال التواصل مع الجهات المعنية لحل المشكلة وإعلام الشاكى بما تم تنفيذه.

وأشار المحافظ إلى تخصيص خطين ساخنين لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص المخالفات فى تعريفة الأجرة الجديدة وهما الخط الساخن (114)بديوان عام المحافظة، والذى يعمل على مدار الـ24 ساعة، ويتم من خلاله توجيه الشكوى للجهات المختصة لسرعة التعامل معها وتطبيق العقوبات الرادعة فى هذا الشأن، والخط الثانى (136) بالإدارة العامة للمرور، والرقم 01018460099 على خدمة الواتس آب، ويتم التعامل مع الشكوى، ضمن حزمة الإجراءات لمنع التلاعب واستغلال المواطنين، خاصة وأن التعريفة الجديدة التى تم إقرارها راعت مصلحة الطرفين من السائقين والركاب.


غرفه العمليات

محافظ بنى سويف

محطات الوقود مستودعات البوتاجاز

مواقف السيارات

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