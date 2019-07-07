محافظ الوادى الجديد: تطبيق منظومة الكارت الذكى لصرف المواد البترولية للسيارات الحكومية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم أنه تم الإتفاق على تطبيق منظومة الكارت الذكى لصرف المواد البترولية للسيارات الحكومية وذلك فى إطار خطة ترشيد الإستهلاك والإنفاق التى تتبعها المحافظة.

وأوضح الزملوط فى بيان أن المنظومة الجديدة تهدف إلى إحكام السيطرة على عملية صرف المواد البترولية ومنع أى إستغلال أو تجاوز فى صرفها، وسيتم تعميمها على جميع السيارات التابعة للجهات الحكومية بالمحافظة.

وكان المجلس التنفيذى للمحافظة قرر منع سفر السيارات الحكومية إلى خارج المحافظة إلا فى الضرورة القصوى وجرى الاتفاق مع إحدى شركات النقل بالقاهرة وذلك لدفع سيارات مجهزة لنقل المستلزمات التى تحتاجها القطاعات المختلفة بمرافقة مندوب من كل قطاع بالمحافظة وذلك بهدف الترشيد فى النفقات والتقليل من استهلاك المركبات.