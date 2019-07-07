محافظ المنيا يتابع تطبيق أسعار التعريفة الجديدة بغرفة العمليات وانتظام مواقف السيارات

المنيا – فريق المحافظات

تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم، حالة جميع مواقف السيارات ومحطات الوقود على مستوى مدن ومراكز المحافظة عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، حيث أكد على انتظام واستقرار الحالة العامة، وذلك بعد اعتماد تعريفة الركوب الجديدة لجميع وسائل المواصلات عقب تحريك أسعار المواد البترولية .

شدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات ومتابعة التزام السائقين بالزيادة، التى أقرتها المحافظة سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس والنقل الداخلي، سواء "السرفيس أو التاكسى" والنقل بين المراكز والقرى على الطرق الداخلية، وذلك منعاً للاستغلال أو المغالاة فى الأجرة، كما وجه رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لمواقف سيارات الأجرة .

من جانبه تابع العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، انتظام الحالة العامة بعدد من مواقف السيارات بشوارع المدينة والقرى.

وتواصل غرفة عمليات المحافظة الرئيسة إنعقادها على مدار الساعة لمتابعة انتظام حركة السير داخل المواقف والمحطات، كما تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام (114 – 2342200 – 2320001)، والخط الساخن لادارة المرور 19735