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محافظ الإسكندرية يشدد على إنهاء مشروعات الصرف الصحى قبل موسم الشتاء

الأحد، 07 يوليه 2019 06:34 م
محافظ الإسكندرية يشدد على إنهاء مشروعات الصرف الصحى قبل موسم الشتاء جانب من الاجتماع
الإسكندرية - جاكلين منير

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عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الدورى مع مسئولى شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، لمناقشة ما تم من مستجدات استعدادات شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع الأحياء للعمل على الانتهاء من مشكلات الصرف الصحى، واستعراض المشروعات الجارى العمل على تنفيذها.

وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيونى، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ الإسكندرية المشروعات الجارى تنفيذها لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار والصرف الصحى، حيث تم متابعة ما تم من إجراءات بمناطق الإقبال والفنون الجميلة وباكوس لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار والصرف الصحى بهم، وكذلك تم الوقوف على المشروعات المقترحة والتى يتم التنسيق فيها مع الجهات المعنية والمتخصصة لتفادى وقوع أى أزمة ناتجة عن نوات الأمطار استعدادا لموسم الشتاء القادم.

 

 

 


الاسكندرية

الصرف الصحى

موسم الشتاء

محافظ الاسكندريه

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