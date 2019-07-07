محافظ أسيوط يطلق حملة "خليك ايجابى" للإبلاغ عن شكاوى بالتلاعب بأسعار الوقود

أسيوط ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن إطلاق حملة "خليك ايجابي" لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية شكاوى أو بلاغات تتعلق بالتلاعب بأسعار الوقود أو التعريفة الجديدة أو مخالفة خطوط السير والإعلان عن 3 خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية الأمن وإدارتى المرور ومباحث المرور ومديرية التموين بالمحافظة.

و شن حملات مفاجئة من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف أحياء ومراكز المحافظة وعلى الشوارع الرئيسية وبالميادين لضبط تعريفة سيارات التاكسى وخطوط سير سيارات النقل الجماعى والسيرفيس الداخلى مشيرًا إلى تحرير 16 مخالفة مرورية خلال يومين لتقاضى أجرة أزيد من التعريفة المقررة.

وناشد محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة - جموع المواطنين بالتحلى بالايجابية والإبلاغ عن اية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقى سيارات التاكسى أو النقل الجماعى أو أى تلاعب بالأسعار بمحطات الوقود أو مستودعات البوتاجاز والإبلاغ عن أرقام المركبات أو أسماء المستودعات المخالفة لاتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية.

وأشار العميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور إلى إنه تم تنظيم أكثر من حملة مرورية لضبط تعريفة الأجرة الجديدة ومنع استغلال المواطنين بمشاركة ضباط وأفراد الإدارة حيث تم تحرير 15 مخالفة لسائقى التاكسى ومخالفة لسائق سيارة سيرفيس للنقل الداخلى لتقاضيهم أجرة أزيد من المقرر وتم تحرير المخالفات وتطبيق الغرامات الفورية عليهم طبقًا للقرارات المنظمة لذلك.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أى تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة توعية "خليك ايجابي" من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

على جانب آخر، واصلت مديرية الطب البيطرى تنفيذ حملات تحصين الحيوانات ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بقرى المحافظة طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض الوبائية التى قد تصيب الحيوانات وتؤثر على الثروة الحيوانية والعمل على منع انتشار العدوى خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية خير من العلاج للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور خالد بكرى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط إن المديرية والإدارات التابعة لها بقرى ومراكز المحافظة تواصل تنفيذ حملات لتحصين الحيوانات (أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال) ضد أمراض (الحمى القلاعية والوادى المتصدع والنيموباك والجدري) طبقاً للخطة الموضوعة خلال شهور فصل الصيف الذى ترتفع خلاله درجات الحرارة حيث يتم تنظيم حملة خلال الفترة من 22 يونيو الماضى وحتى 25 يوليو الجارى لافتاً إلى تشكيل لجنة تحصين مركزية ثابتة بكل قرية فضلاً عن توزيع باقd أفراد اللجان للتحصين من منزل إلى منزل وبالأسواق وأماكن تجمع الماشية تحت إشراف مدير إدارة الوقاية بالمديرية لتحصين جميع الماشية مضيفًا إنه يتم توفير كميات اللقاح اللازمة لهذه التحصينات عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبناءًا على تعليمات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط الذى شدد على أهمية تنظيم ندوات إرشادية وعقد لقاءات لتوعية المربيين وتعريفهم بأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية للحفاظ على الثروة الحيوانية مؤكدًا على جاهزية أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بمختلف الإدارات البيطرية للتعامل مع الحيوانات المريضة ومكافحة الأمراض الوبائية من خلال عدة إجراءات وقائية.