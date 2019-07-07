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محافظ أسيوط : انعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة المواقف ومحطات الوقود

الأحد، 07 يوليه 2019 01:11 م
محافظ أسيوط : انعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة المواقف ومحطات الوقود محطة وقود - أرشيفية
أسيوط ضحا صالح

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أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة استقرار الأوضاع فى جميع مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق مع غرف العمليات الفرعية على مستوى جميع المراكز لليوم الثالث على التوالى عقب إعلان وزارة البترول الجمعة تحريك أسعار المنتجات البترولية.

ووجه محافظ أسيوط فى بيان باستمرار تواصل الغرفة مع جميع رؤساء المراكز ومسئولى مديرية التموين وإدارات المواقف لمتابعة أى مشكلات وحل أى شكاوى تواجه المواطنين والتأكد من مدى التزام سائقى السيرفيس بالتعريفة الجديدة المحددة وانضباط محطات الوقود وإلتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة لافتا أن أية شكاوى تتلقاها الغرفة يتم التعامل معها على الفور منوهًا عن تخصيص الخط الساخن وخدمة الواتس آب للرقم (01000623873) بالاضافة الى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369/ 088) الخاص غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لسرعة التعامل معها.

وأوضح محافظ أسيوط أن جميع محطات الوقود بالمحافظة تعمل بشكل طبيعى وأن جميع المنتجات البترولية متوفرة بكل المنافذ وفقا للأسعار الجديدة كما أن حركة السير بالمواقف طبيعية مطالبا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواصلة المتابعة الميدانية والجولات الدورية لمواقف السيارات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمخابز والأسواق للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم وجود أى تجاوزات أو استغلال للمواطنين واتخاذ عقوبات رادعة ضد المخالفين.

على جانب أخر، أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على أهمية رفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية وتطوير أدائهم والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة والاهتمام بتنفيذ خطة واضحة وشاملة لهذه التدريبات وتكليف لجنة بالمحافظة للتنسيق بين الجهات والهيئات المختلفة.

كان المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة قد استقبل نيابة عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ؛ وفداً من جامعة اسلسكا الفرنسية برئاسة الدكتورة رانيا عاطف مديرة مركز الصعيد بجامعة اسلسكا الفرنسية ؛ وبحضور اللجنة العليا لبناء القدرات والتدريب بالمحافظة.

وقال سكرتير عام المحافظة إن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط يولى اهتماماً خاصاً بتطوير أداء العاملين بالوحدات المحلية بكافة الطرق الممكنة والمتاحة معلناً عن تقديم منحة مقدمة من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى للحصول على ماجستير ادارة الأعمال من الجامعة موضحاً إن الدراسة ستكون بمركز الجامعة بأسيوط والاستفادة من المميزات المقدمة لمحافظات الصعيد.

 

 

 


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اسيوط

جامعه اسيوط

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