محافظ أسوان يتفقد أعمال الحماية من السيول وكوبرى خزان أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أعمال الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بوادي عبادى شرق مدينة إدفو، وعلى بعد 300 كم داخل الأخوار الجبلية لسلاسل جبال البحر الأحمر.

واستمع المحافظ، لشرح حول الأعمال الجارية، حيث جاري تنفيذ 3 حواجز و 3 بحيرات صناعية، بجانب سد إعاقة بسعة تخزين أكثر من 25 مليون م3 بمياة السيول بوديان البرامية وأم ركبه والشعب والمياه وذلك بتكلفة بتكلفة اجمالية 226 مليون جنيه.

وبلغت نسبة التنفيذ فى الأعمال 90 % حيث سيتم إنهاء هذه الاعمال قبل موسم السيول القادم بداية من فصل الخريف وخاصة أن هذه الأعمال تستهدف حماية قرى و مدينة إدفو، بالإضافة إلى طريق مرسى علم من أخطار السيول ليأتى كل هذا إستكمالاً لجهود وزارة الرى لحماية المحافظة من أخطار السيول المحتملة نتيجة سقوط الأمطار على المخرات الطبيعية بشرق المحافظة من مدينة اسوان جنوباً وحتى مدينة ادفو شمالاً حيث تم خلال الأعوام السابقة تنفيذ 18 حاجز وسد إعاقة ، وأيضاً 10 بحيرات صناعية، علاوة على 36 مخر سيل صناعي لتصريف السيول إلى نهر النيل.

وعقب ذلك تفقد اللواء أحمد إبراهيم مشروع محور خزان أسوان الحر والذى سيكون بديل لكوبرى الخزان القديم والذى سيربط بين شرق مدينة أسوان وحتى بداية الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عابراً نهر النيل ليربطه بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة ، وأيضاً ربطه بطريق أسوان / أبو سمبل حيث تصل تكلفته إلى 2 مليار جنية بينما يبلغ طول المحور التنموى الجديد 4,5 وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه.

وفى نفس الجولة الميدانية تفقد محافظ أسوان تجهيزات وتجارب مفيض طوارئ السد العالى للوقوف على مدى إستعدادها لإستقبال الفيضان القادم.

فيما قام المحافظ بجولة ميدانية لأعمال التطوير التى تم تنفيذها بمنطقة رمز الصداقة بتكلفة 20 مليون جنيه شملت إقامة المتحف المفتوح، مع تنفيذ أعمال الحماية للمشاه من الزائرين فى الممر الرئيسى المؤدى إلى الرمز من أسوار الجرانيت ، بجانب عمل نوافير جانبية وإضاءة حديثة وتشجير ودهانات وحمامات ودورات مياه عمومية ملحق بها وحدة معالجة ثلاثية صغيرة بطاقة 8 م3/يومياً ، بالإضافة إلى لوحات الشرح الجديدة فى منطقة الزوار من السائحين والمواطنين والتى تهدف لعرض هذا المشروع العملاق على منصة السد العالى ، وكذا تطوير مركز خدمة الزائرين وقاعة كبار الزوار واللاندسكيب.

وفى ختام الجولة الميدانية قام أحمد إبراهيم بتفقد المرحلة الأولى لإنشاء المسرح المكشوف لمتحف النيل والذى يقع على مساحة 1500 م2 تشمل المسرح ومنطقة اللاندسكيب المحيطة بها وذلك بتكلفة 4,6 مليون جنيه حيث يسع المسرح حوالى 2500 متفرج ومن المخطط الإنتهاء من هذه المرحلة فى نهاية أغسطس القادم لتبدأ المرحلة الثانية والتى تشمل أعمال الكهرباء واللاندسكيب .