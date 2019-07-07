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محافظ أسوان يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والأسعار بالأسواق.. صور

الأحد، 07 يوليه 2019 02:09 م
محافظ أسوان يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والأسعار بالأسواق.. صور مواقف أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تابع أحمد إبراهيم محافظ أسوان إنتظام حركة النقل العام من سيارات السيرفيس ومدى إلتزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة دون وجود أى إحتكاكات أو مشاحنات مع الركاب والمواطنين وذلك من خلال وضع الإستيكر الخاص بالتعريفة على زجاج السيارات فى جميع المواقف داخل نطاق المحافظة.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان له، على رؤساء المراكز والمدن ومديرى التموين ومباحث التموين بالمرور المستمر على مستودعات أسطوانات البوتاجاز سواء المنزلية أو التجارية، بجانب مراقبة إنتظام محطات الوقود بإجمالى 67 محطة منتشرين فى جميع أنحاء المحافظة لتلبية إحتياجات المواطنين بشكل دائم ومستقر.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين أيضاً بالمرور الميدانى اليومى على الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والهايبرات التابعة للقطاع الحكومى أو الخاص للتأكد من الإلتزام ببيع السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بنفس الأسعار التى كانت قبل تحريك أسعار المحروقات ضمن خطة الحكومة لترشيد الدعم.

 

متابعة أسعار الخضر والفاكهة (1)

متابعة أسعار الخضر والفاكهة (1)

 

متابعة أسعار الخضر والفاكهة (2)
متابعة أسعار الخضر والفاكهة (2)

 

متابعة أسعار الخضر والفاكهة (3)
متابعة أسعار الخضر والفاكهة (3)

 

متابعة أسعار الخضر والفاكهة (4)
متابعة أسعار الخضر والفاكهة (4)

 

متابعة أسعار الخضر والفاكهة (5)
متابعة أسعار الخضر والفاكهة (5)

 

متابعة أسعار الخضر والفاكهة (6)
متابعة أسعار الخضر والفاكهة (6)

 

متابعة أسعار الخضر والفاكهة (7)
متابعة أسعار الخضر والفاكهة (7)

 

متابعة أسعار الخضر والفاكهة (8)
متابعة أسعار الخضر والفاكهة (8)

 

متابعة أسعار الخضر والفاكهة (9)
متابعة أسعار الخضر والفاكهة (9)

 

متابعة المواقف (1)
متابعة المواقف (1)

 

متابعة المواقف (2)
متابعة المواقف (2)

 

متابعة المواقف (3)
متابعة المواقف (3)

 

متابعة المواقف (4)
متابعة المواقف (4)

 


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اسوان

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