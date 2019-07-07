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متستهونيش..إزاى تتعاملى مع طفلك بعد عملية الختان

الأحد، 07 يوليه 2019 04:00 م
متستهونيش..إزاى تتعاملى مع طفلك بعد عملية الختان ختان الذكور-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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فى الغالب تتم عملية ختان الذكور بعد ولادتهم بأيام قليلة، وهنا يجب على الأم أن تتعنى بصحة طفلها وتحميه من المضاعفات والألم الذى يشعربه بعد العملية، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن هناك بعض الخطوات التى يجب أن تتبعها الأم مع طفلها في هذه الحالة وهي :

      ختان الذكور

ختان الذكور

 

                                                                

 

1: الاهتمام بالنظافة الشخصية للطفل وتطهير الجرح عن طريق المضادات الحيوية والبخاخ المطهر.

2:ابتعدى عن استخدام المناديل المبللة على الجرح فهي تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على المنطقة المصابة وتسبب الألم.

3:الاهتمام بوضع الكريمات والأدوية فى مواعيدها المضبوطة وذلك لتجنب حدوث أى مضاعفات وألم للطفل.

طفل
طفل

 

4:الاهتمام بنظافة يديكى وغسلها دائما بالمواد المطهرة، وخصوصا قبل تغيير الجرح.

5:فى حالة الألم الشديد قد يصف الطبيب مخدر موضعى ليحد من الألم والالتهاب فمن الممكن استخدامه عند تغيير الجرح.

قد يتعرض الطفل للنزيف أو التورم والالتهاب، وهنا يجب عليكى الذهاب للطبيب فورا لوصف العلاج المناسب له مع الاستمرارعلى تنظيف الجرح وتطهيره حسب الطريقة التى يصفها الطبيب، ويجب عليكى الاهتمام بالرضاعة الطبيعية للطفل حيث يحتوي لبن الأم على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الطفل وتساعد على التئام الجرح.


ختان الذكور

الختان

الطفل

عملية الختان

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