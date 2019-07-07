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"ماونتن فيو": نفاذ وحدات المرحلة الأولى من Club Villa خلال 5 ساعات

الأحد، 07 يوليه 2019 12:29 م
"ماونتن فيو": نفاذ وحدات المرحلة الأولى من Club Villa خلال 5 ساعات Club vill

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عمرو سليمان: اقبال العملاء شهادة ثقة.. ونجاحنا جزء من الطفرة العقارية المصرية
 

انتهت شركة "ماونتن فيو" من بيع المرحلة الأولى بالكامل من أحدث منتجاتها  بالقاهرة الجديدة، Club villa، خلال 5 ساعات فقط من بدء يوم طرح المشروع.

تم تصميم "Club Villa" في "ماونتن فيو آي سيتي كلوب بارك" القاهرة الجديدة بوحدات تتراوح مساحتها من 140 إلى 280 متر، وذلك بشراكة حكومية بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من جهة، وشركة "ماونتن فيو" من جهة أخرى.

 

 وتطل وحدات "Club Villa" على Club Park مباشرًة، ويشمل المشروع وحدات كاملة التشطيب مجهزة بالتكييفات والمطابخ، بالإضافة إلى خدمات متنوعة مثل خدمات النظافة و خدمات صف السيارات، بالإضافة إلى اطلال الوحدات على موقع متميز قريب من الكلوب هاوس.

ومن جانبه نوه المهندس عمرو سليمان الرئيس والمؤسس لشركة "ماونتن فيو"، إلى الإقبال الكبير الذى شهدته منافذ الشركة للحجز، وقال أنه يمثل جسرًا قوياً لحجم الثقة التى بنيناها مع عملائنا في جميع مشروعاتنا السابقة، وأوضح مؤسس الشركة أن نجاح مشروعات "ماونتن فيو" هو جزء من الطفرة التى تشهدها السوق العقارية فى مصر حالياً، والسوق العقاري المصري يشهد دائما حالة بيع وتنافس كبيرة في ظل وجود تصاميم عقارية وخدمات مميزة يتم توفيرها للعميل بسعر مناسب . وأشار المهندس عمرو سليمان الى أن السوق حققت نسبة نمو تخطت 33%‏ خلال العام الماضي 2018، مشيدًا بدور الدولة وتوجهها نحو تعمير المناطق الجديدة بصحراء مصر.

كما أشاد المهندس عمرو سليمان بجهود الدولة ووزارة الإسكان فى دعم قطاع التطوير العقارى خلال السنوات الماضية، وأكد أن المستثمرين فى ذلك القطاع يبذلون جهدًا كبيرًا من أجل تنمية وزيادة حجم أعمالهم ودعم الإقتصاد المصري.

من ناحية أخرى، تستعد ماونتن فيو راس الحكمة لإطلاق "جزيرة رودس" على مساحة 50 فدان داخل الكومباوند في رأس الحكمة.

جدير بالذكر، أن ماونتن فيو الساحل الشمالي مدينة مجهزة بجميع المرافق والخدمات منذ 2013، بالإضافة إلى تميزها بالتصميم والديكور اليوناني الذي ينقل الأجواء اليونانية إلى سكان المدينة .

http://www.youm7.com/

 

http://www.youm7.com/

 

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ماونتن فيو

Club Villa

القاهرة الجديدة

الاسكان

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