مالطا تعلن موافقتها على رسو سفينة 65 تقل لاجئا

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أعلنت حكومة مالطا، موافقتها على رسو سفينة "آلان كردى" الإنسانية التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية، والتى تحمل على متنها 65 لاجئا سيجرى نقلهم بشكل فورى إلى دول أوروبية مختلفة.

وأشارت السلطات المالطية، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد، إلى أن اللاجئين لن يبقوا على أراضيها، موضحة أن تلك المسؤولية لا تقع على عاتقها.

وكانت منظمة الإغاثة الإنسانية الألمانية (سي آي) قد أعلنت في وقت سابق أن سفينة الإنقاذ التابعة لها "آلان كردي" تحمل على متنها 56 لاجئا و ستبحر باتجاه جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.