"مافيش صاحب يتصاحب".. القبض على سائق توك قتل صديقه لسرقة شقته بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ الإسكندرية أسماء علي بدر

تخلص سائق توك توك من صديقه لسرقة مبلغ مالى من شقته، إلا أنه عقب ارتكابه للجريمة لم يجد أى مبالغ مالية بشقة القتيل، تم ضبط الجانى وابنه، واعترفا بارتكابهما للجريمة.

تلقى قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغاً بالعثور على جثة شخص داخل منزله، بالانتقال والفحص تبين وجود جثة شخص يبلغ من العمر 75 سنة، مسجاة بسرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبعثرة محتويات الشقة، وعدم وجود متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة "سائق توك توك، وابنه" مُقيمان بمنطقة الغربانيات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة، نظراً لارتباط الأول بعلاقة صداقة مع المجنى عليه، وعلمه بإحتفاظه بمبلغ مالى متحصل من بيع شقة ملكه.

وأكد المتهمان، عدم تمكنهما من العثور على المبلغ المالى، عقب ارتكاب الجريمة، فاستوليا على " تليفزيون - شاشة - 2 سرير -2 إسطوانة بوتاجاز - هاتف محمول - مجموعة من الأوانى" وهربا.

تم بإرشادهما ضبط المسروقات بمنزلهما، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية.