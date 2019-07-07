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لو فى سن المدرسة.. 6 نصائح لتحسين قدرة طفلك على التواصل

الأحد، 07 يوليه 2019 03:30 م
لو فى سن المدرسة.. 6 نصائح لتحسين قدرة طفلك على التواصل طفلة-صورة ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

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عندما يدخل الأطفال المدرسة، يصبحون أكثر استقلالية عن الأمهات والآباء ويقضون معظم أوقاتهم خارج المنزل في المدرسة ومع أصدقائهم، لكن التحدث مع الطفل لا يزال ضروريًا لتقوية الترابط بينه وبين والديه وكذلك لتحسين قدرته على التواصل ، فى هذا التقرير نقدم نصائح تساعدك فى التواصل مع طفلك وتحسين مهاراته فى التواصل، وفقا لموقع kids health.

نصائح تساعد فى تحسين قدرة طفلك على التواصل

１- خصص وقتًا للاستماع إلى أنشطة اليوم ؛ تأكد من أن طفلك يعرف أنك مهتم به وتستمع بعناية.

２- اطرح أسئلة تتجاوز الإجابات ب"نعم" أو "لا"  لجعل الطفل يشرح ويتكلم بشكل أكبر.
 
３- استفد من الوقت أثناء ركوب السيارات أو الوقوف في الطابور في المتاجر للتحدث مع طفلك.
 
ذكاء الطفل
ذكاء الطفل
 
４- خصص وقتًا للذهاب سويا للأنشطة الرياضية والمدرسية ولعب الألعاب والتحدث عن الأحداث الجارية.
 
５- شجع طفلك على قراءة الكتب والقصص التي تزيد قليلاً عن مستوى كفاءته.
 
６- علم طفلك مفردات وكلمات جديدة، فمع تقدم الأطفال في المدرسة ، يصبح فهمهم واستخدامهم للغة أكثر تطوراً، لذا يجب أن تشجع طفلك على أن يكون طفلك قادرًا على المشاركة في نشاط الخطابة فى المدرسة ومشاركة الأفكار والآراء في خطاب واضح فى نشاط مثل الإذاعة المدرسية حتى تتطور لديه مهارات التواصل والقدرة على التعبير.
 
 
 

طفلة

ذكاء الطفل

التعامل مع الطفل

التركيز

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