لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

كتب محمود طه حسين

بدأت المدارس تلقى تحويلات الطلاب الراغبين فى الانتقال من مدرسة إلى أخرى استعدادا للعام الدراسى الجديد 2019،2020، اليوم السابع" يقدم فى 17 معلومة ضوابط التحويلات والاجراءات المطلوبة.

1ـ باب التحويلات بدأ منذ بداية يوليو الجارى ومستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

2ـ تتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية.

3ـ يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسى بوقت كاف.

4ـ تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل.

5ـ يتم لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل.

6ـ تسجل المدرسة الطلبات التي تقدم لها برقم مسلسل في سجل خاص.

7ـ تشكل المدرسة لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل.

8ـ يتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها، وترسل الكشوف إلى المديرية أو الإدارة لاعتمادها.

9ـ يتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، خلال 15 يوما من تاريخ اعتمادها.

10ـ يتم التحويل بين المدارس دون مناظرة السن شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدا بالصف الأول الابتدائى.

11ـ يكون التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية في مرحلة التعليم الثانوى العام، بسبب وفاة ولي الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات.

12ـ يتم التحويل وفقا لاقتصار على الطلاب المقيدين في الصفين الثاني والثالث الثانوي، على أن يكون المجموع في الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية، والتحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب وإلى نفس نوع التعليم.

13ـ يتم التحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى والعكس، بحيث يكون إلى الصفوف المناظرة بالمدارس الرسمية، شرط سماح الكثافة فقط ويكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة.

14ـ لا يجوز التحويل بين المدارس التي تجري الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا في حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها، بنفس اللغة التي كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى.

15ـ يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيدا بتلك المدارس قيدا قانونيا صحيحا، وفى جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة.

16ـ يجوز التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) والعكس، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم في اللغة الأجنبية المستخدمة في التدريس.

17ـ يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات، أو المدارس الدولية أو المدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الرسمية (عربي) مباشرة دون أي اختبارات، ودون النظر إلى نجاحهم في مادة المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية.