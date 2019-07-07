سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 11:49 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لو ابنك حرارته عالية.. أطعمة تخلصك من الحمى

الأحد، 07 يوليه 2019 09:30 ص
لو ابنك حرارته عالية.. أطعمة تخلصك من الحمى الحمى
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتعرض العديد من الأطفال وأيضا الكبار لارتفاع فى درجات حرارة الجسم، وهذا الأمر يشكل خطرا خاصة خلال فصل الصيف، لأن جسم الإنسان يتعرض لحرارة الطقس مما يتسبب في ارتفاع طبيعي لحرارة الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي بعض الاطعمة التي ينصح بتناولها  عند التعرض لارتفاع في درجة حرارة الجسم، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.

اوضح التقرير ان هناك بعض الاطعمة الغنية بالفيتامينات والماء والالياف التي تساهم بشكل كبير في التخلص من ارتفاع درجة حرارة الجسم، ومنها:

-الفواكه فهي من الأطعمة الغنية بالالياف والفيامينات الهامة لصحة الجسم، ولذا فتناولك لها يساهم بشكل كبير في السيطرة علي ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولكن عليك التأكد من انها نظيفة مع ضرورة نزع قشرتها الخارجية، ويمكنك تناول التفاح والبرتقال.

-الخضروات تحتوي علي بعض المعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في السيطرة علي ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولذا عليك الاكثار من تناول الخضروات الغنية بالحديد والالياف كالجرجير والخس والخيار.

-المشروبات الطبيعية الدافئة تعد من افضل الحيل التي تساهم بشكل كبير في التخلص من ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولذا عليك تناول الينسون والكراوية لانها تحافظ علي الجهاز التنفسي وايضا تساهم في الحد من التعرض لارتفاع حرارة الجسم.

-الماء تساهم بشكل كبير في الحد تقوية الجهاز المناعي وتنظيم نسبة حرارة الطقس، ولذا تناولك الدائم لها يقضي علي ارتفاع حرارة الجسم.


الحمى

ارتفاع درجه حراره الجسم

اسباب الحمى

علاج الحمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لو حران وزهقان.. حمام القدم البارد والمرطبات والفلفل الحار هتبرد جسمك

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:00 ص

لو بتعانى من الحمى.. زيوت النعناع والقرفة واللافندر والشاى هتخلصك من أعراضها

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:00 ص

انتشار بكتيريا السالمونيلا فى 41 ولاية أمريكية بأعراض إسهال وحمى

الأحد، 16 يونيو 2019 12:02 م

بحلول 2080.. أغلب سكان العالم يتعرضون لحمى الضنك بسبب تغير المناخ

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:00 م

ديلى ميل: أغذية مهمة تدمر الفيروسات والبكتيريا وتعالج البرد والحمى

الجمعة، 31 مايو 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأنفوجراف ..7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات

بالأنفوجراف ..7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة