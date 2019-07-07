لو ابنك حرارته عالية.. أطعمة تخلصك من الحمى

فاطمة ياسر

يتعرض العديد من الأطفال وأيضا الكبار لارتفاع فى درجات حرارة الجسم، وهذا الأمر يشكل خطرا خاصة خلال فصل الصيف، لأن جسم الإنسان يتعرض لحرارة الطقس مما يتسبب في ارتفاع طبيعي لحرارة الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي بعض الاطعمة التي ينصح بتناولها عند التعرض لارتفاع في درجة حرارة الجسم، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.

اوضح التقرير ان هناك بعض الاطعمة الغنية بالفيتامينات والماء والالياف التي تساهم بشكل كبير في التخلص من ارتفاع درجة حرارة الجسم، ومنها:

-الفواكه فهي من الأطعمة الغنية بالالياف والفيامينات الهامة لصحة الجسم، ولذا فتناولك لها يساهم بشكل كبير في السيطرة علي ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولكن عليك التأكد من انها نظيفة مع ضرورة نزع قشرتها الخارجية، ويمكنك تناول التفاح والبرتقال.

-الخضروات تحتوي علي بعض المعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في السيطرة علي ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولذا عليك الاكثار من تناول الخضروات الغنية بالحديد والالياف كالجرجير والخس والخيار.

-المشروبات الطبيعية الدافئة تعد من افضل الحيل التي تساهم بشكل كبير في التخلص من ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولذا عليك تناول الينسون والكراوية لانها تحافظ علي الجهاز التنفسي وايضا تساهم في الحد من التعرض لارتفاع حرارة الجسم.

-الماء تساهم بشكل كبير في الحد تقوية الجهاز المناعي وتنظيم نسبة حرارة الطقس، ولذا تناولك الدائم لها يقضي علي ارتفاع حرارة الجسم.