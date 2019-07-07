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لليوم الثانى.. امتحانات الدور الثانى لأبنائنا فى الخارج دون مشكلات

الأحد، 07 يوليه 2019 03:29 م
لليوم الثانى.. امتحانات الدور الثانى لأبنائنا فى الخارج دون مشكلات امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غرفة عمليات متابعة امتحانات أبنائنا فى الخارج والثانوية العامة فى السودان، لم تتلق أى عقبات أو مشكلات، لليوم الثانى على التوالى.

وانطلقت أمس امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2018 /2019 لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمدارس البعثة التعليمية بالسودان، وفقاً للجدول المعتمد .

وتجرى امتحانات الدور الثانى بمدارس البعثة التعليمية بالسودان لعدد 57 طالبوطالبة، وذلك فى كل من "لجنة الشجرة العربية بالخرطوم، ولجنة العربية ببود مدنى".

كما بدأت اليوم امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2018 /2019 لأبنائنا فى الخارج فى جميع دول العالم التى لنا تمثيل دبلوماسى بها لعدد 1443 طالب/طالبة فيما يقرب من 60 سفارة على مستوى العالم.


التربية والتعليم

امتحانات الدور الثانى

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امتحانات المصريين بالخارج

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