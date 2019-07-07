سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 08:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

للحج البرى فقط.. 8 شروط يجب توافرها فى الأتوبيسات لسلامة أرواح الحجاج

الأحد، 07 يوليه 2019 08:02 م
للحج البرى فقط.. 8 شروط يجب توافرها فى الأتوبيسات لسلامة أرواح الحجاج الحج البرى _ أرشيفية
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعد حجاج القطاع السياحى للبرنامج البرى والبالغ عددهم 12 ألف للسفر للاراضى المقدسة بعد 15 يوم، استعدادا لأداء مناسك الحج للعام 1440هـ، ووضعت وزارة السياحة ضوابط صارمة للسيارات التى يستخدمها الحجاج للتأكد من راحتهم وحفاظا على أرواحهم.

وتضمنت الضوابط 8 شروط هامة تعرف عليها:

1- ألا يقل موديل الأتوبيس الذى يقل الحجاج عن 2010.

2- أن يكون مزودا بجهازGPS وجهاز محدد سرعة.

3- أن تكون السيارة مرخصة سياحيا وأن تكون رخصة السائق والسيارة سارية حتى تاريخ عودة الرحلة.

4- التأكد من صلاحية السيارة سياحيا وفنيا وكذا كافة مستلزمات الوقاية والسلامة من عدد 2 طفاية حريق، وشنطة عدة كاملة، وطقم سيور وفلاتر، وشنطة اسعاف.

5- يمنع استخدام السيارات ذات الطابقين حمولة 72 فردا.

6- تحظر الحصول على استمارة 126 من مصلحة الجمارك إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

7- يلتزم المشرف وسائق الأتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من استمارة 126 لتقديمة للجان التفتيش فى الذهاب والعودة.

8- يلزم ترك مقاعد خالية فى حدود نسبة 10% من طاقة الاتوبيس لاستخدامها فى الحالات الطارئة.


موسم الحج

الحج السياحى

حج 1440

وزارة السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام.. لا صحة لرفع سعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود.. تنفى اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى.. ولا زيادة فى أسعار الحج السياحى 2019

السبت، 06 يوليه 2019 03:03 م

السياحة: لا زيادة بأسعار برامج الحج السياحى لهذا العام وما يثار شائعات

السبت، 06 يوليه 2019 02:09 م

رد مبالغ جدية الحجز لغير الفائزين بقرعة الحج السياحى 2019 أول مايو

الأربعاء، 10 أبريل 2019 09:00 ص

قرعة الحج السياحى تبشر 36 ألف مواطن بـ"الفريضة".. 3 أسباب ترفع إقبال المواطنين على حج الشركات.. جودة الخدمات ومتوسط الأسعار والرقابة...ووزارة السياحة تبدأ معاينات السكن وأتوبيسات البرى

الخميس، 28 مارس 2019 01:02 ص

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

الأربعاء، 27 مارس 2019 09:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة