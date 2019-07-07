لطلاب الثانوية.. تعرف على التنسيق الداخلى للقبول بأقسام "آداب حلوان"

وائل ربيعى

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان، شروط قبول الطلاب للالتحاق بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعى 2019/ 2020 حيث تضم الكلية 17 قسما، وتتنوع شروط قبول الطلاب بالاقسام المختلفة وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة.

ويشترط قسم اللغة العربية للقبول به حصول الطالب على 70% على الاقل من الدرجة النهائية فى مادة اللغة العربية فى الثانوية العامة، وفى حالة زيادة العدد يتم المفاضلة بالمجموع الكلى فى الثانوية العامة ويقبل القسم 250 طالب انتظام و250 طالب انتساب.

ويقبل قسم اللغة الانجليزية الطلاب الحاصلين على 47 درجة فى اللغة الإنجليزية، ويكون الافضلية للطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى ( المجموع الكلى + درجة اللغة العربية + درجة اللغة الانجليزية) ويقبل القسم 120 طالب وطالبة.

كما يقبل قسم اللغة الفرنسية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس فرنسية او مدارس اعدادية فرنسية دون التقيد بعدد ولا بشروط، وبالنسبة لطلاب المدارس الرسمية لغات او مدارس اللغات ( لغة إنجليزية ) ضرورة اجتياز امتحان القبول شفوى وتحريرى ويقبل القسم 30 طالب انتظام و30 انتساب.

ويقبل قسم اللغات الشرقية وقسم اللغة العبرية طلاب الانتظام فقط ويتم المفاضلة بالمجموع الكلى فى الثانوية العامة ولايقبل القسمين طلاب الدمج، ويتم القبول بقسم التاريخ للطلاب الاعلى مجموعا وكذلك بقسم الجغرافيا والفلسفة.

أما قسم الاجتماع يقبل الطلاب دون شروط وفى قسم علم النفس يتم المفاضلة بين الطلاب وفقا للمجموع الكلى ولايقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة (سمعية او بصرية او حركية والدمج) ويقبل القسم 500 طالب انتظام 250 علمى و 250 أدبى.

ويشترط قسم المكتبات حصول الطالب على 65% فى اللغة الفرنسية مع اجتياز المقابلة الشخصية ويقبل القسم 5% من الفئات الخاصة، وفى قسم الاثار والحضارة يتم المفاضلة بالمجموع الاعتبارى فى الثانوية العامة (المجموع الكلى + درجة اللغة العربية + درجة اللغة الإنجليزية)، وعلى الطلاب الراغبين فى الالتحاق بقسم المسرح اجتياز المقابلة الشخصية.

ويقبل قسم الاعلام الطلاب الحاصلين على اعلى مجموع اعتبارى فى الثانوية العامة ( المجموع الكلى + درجة اللغة العربية + درجة اللغة الانجليزية) ولايقبل طلاب الدمج.

ويشترط قسم اللغة الالمانية الحصول على الدرجة النهائية فى مادة اللغة الالمانية والمفاضلة فى حالة التساوى بالمجموع الكلى، ولايقبل القسم طلاب الدمج، ويتم المفاضلة فى قسم اللغة الايطالية بين المتقدمين بمجموع اللغتين الاولى والثانية على أن يكون الطالب دارسا للايطالية او الفرنسية فى المرحلة الثانوية وأن يجتاز المقابلة الشخصية ولايقبل القسم طلاب الدمج.

وفى قسم اللغة الإسبانية يجب أن يكون مجموع اللغات للطلاب 88% والأولوية للطلاب الدارسين للغة الإسبانية فى المرحلة الثانوية، وأن يجتازوا المقابلة الشخصية، ويشترط قسم اللغة الصينية الحصول على المجموع الأعلى والمفاضلة بين الطلاب بالمجموع الاعتبارى ( المجموع الكلى + درجة اللغة العربية + درجة اللغة الانجليزية) واجتياز المقابلة الشخصية ولايقبل القسم طلاب الدمج.