لطلاب الثانوية العامة.. 8 معلومات عن نتيجة الامتحانات تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

أوشكت كنترولات الثانوية العامة على الانتهاء من تصحيح كراسات بوكليت الامتحانات اليوم السابع يقدم فى 8 خطوات أبرز المعلومات عن النتيجة.

1- النتيجة سوف تعلن منتصف يوليو الجارى بحد أقصى 18 من نفس الشهر.

2- النتيجة تشمل قرابة 33 طالبا من الأوائل بإجمالى 10 طلاب من كل شعبة بجانب طالب من مدارس المتفوقين وآخر من المكفوفين.

3- النتيحة سوف تعلن إلكترونيا اى يستطيع الطالب معرفتها من خلال رقم جلوسه.

4- يتم اعتماد النتيجة بعد انتهاء كافة مراحل العمل فيها من تصحيح وتجميع ورصد ومراجعة.

5- النتيجة من المقرر أن تكون نسبة النجاح فيها أعلى من السنوات السابقة.

6- لن تشهد النتيجة ارتفاع كبير فى المجاميع لأن بعض الأسئلة رغم سهولتها إلا أنها اعتمدت على الفهم وبعض الطلبة كتب إجابات ليست كنموذج الإجابة.

7- نتيجة الثانوية العامة 2019 ستحدد شرائح المجاميع بين فئات الطلاب.

8- موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 سيحدد من قبل قيادات الوزارة 9- تحظى نتيجة الثانوية العامة بسرية تامة داخل الكنترولات.