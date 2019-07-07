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لطلاب الثانوية العامة.. 8 معلومات عن نتيجة الامتحانات تعرف عليها

الأحد، 07 يوليه 2019 03:52 م
لطلاب الثانوية العامة.. 8 معلومات عن نتيجة الامتحانات تعرف عليها الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أوشكت كنترولات الثانوية العامة على الانتهاء من تصحيح كراسات بوكليت الامتحانات اليوم السابع يقدم فى 8 خطوات  أبرز المعلومات عن النتيجة. 
 
1- النتيجة سوف تعلن منتصف يوليو الجارى بحد أقصى 18 من نفس الشهر. 
2- النتيجة تشمل قرابة 33 طالبا من الأوائل بإجمالى 10 طلاب من كل شعبة بجانب طالب من مدارس المتفوقين وآخر من المكفوفين. 
3- النتيحة سوف تعلن إلكترونيا اى يستطيع الطالب معرفتها من خلال رقم جلوسه. 
4- يتم اعتماد النتيجة بعد انتهاء كافة مراحل العمل فيها من تصحيح وتجميع ورصد ومراجعة. 
5- النتيجة من المقرر أن تكون نسبة النجاح فيها أعلى من السنوات السابقة. 
6- لن تشهد النتيجة ارتفاع كبير فى المجاميع لأن بعض الأسئلة رغم سهولتها إلا أنها اعتمدت على الفهم وبعض الطلبة كتب إجابات ليست كنموذج الإجابة.
7- نتيجة الثانوية العامة 2019 ستحدد شرائح المجاميع بين فئات الطلاب.
8- موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 سيحدد من قبل قيادات الوزارة 9- تحظى نتيجة الثانوية العامة بسرية تامة داخل الكنترولات. 

التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2019

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة

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