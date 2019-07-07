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لطلاب الثانوية العامة.. أماكن اختبارات القدرات لكليات التربية الفنية والموسيقية

الأحد، 07 يوليه 2019 03:55 م
لطلاب الثانوية العامة.. أماكن اختبارات القدرات لكليات التربية الفنية والموسيقية اختبارات القدرات - أرشيفية
وائل ربيعى

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يقدم "اليوم السابع"، قائمة بأماكن أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكليات التربية الفنية والموسيقية، التى تشترط اجتياز اختبار القدرات مع الحصول على الحد الأدنى المطلوب للكلية بتنسيق القبول بالجامعات.

  1. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان لطلاب جميع المحافظات.
  2. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان لمناطق الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية –مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء
  3. كلية التربية الفنية جامعة المنيا لمناطق بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان
  4. اختبارات شعبتى التربية الفنية بكليتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية جامعة السويس) لقبول بهما إقليمى فيتقدم طلاب السويس – جنوب سيناء لكلية التربية بالسويس، وطلاب الإسماعيلية – شمال سيناء كلية التربية بالإسماعيلية
  5. اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس(القبول بها إقليمي): الاسماعيلية – شمال سيناء كلية التربية بالإسماعيلية.

 

 

 


اختبارات القدرات

كلية التربية الفنية

كلية الموسيقية

طلاب الثانوية العامة

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